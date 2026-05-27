Intitolazione giardini Raffaella Presta | Diffondere rispetto e parità sin dalla più tenera età

Il sindaco di Brindisi ha partecipato a un evento organizzato da un istituto comprensivo, durante il quale è stata intitolata una zona verde ai giardini dedicati a Raffaella Presta. Nel suo intervento, ha sottolineato che nessuno dovrebbe essere escluso dalla lotta contro ogni forma di violenza. L’iniziativa mira a promuovere il rispetto e l’uguaglianza fin dalla giovane età.

BRINDISI - Nessuno deve sentirsi esente nella battaglia di civiltà contro ogni forma di violenza. È stato il senso del breve intervento di saluto, che il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha rivolto questa mattina (27 maggio) nel corso dell’iniziativa promossa dall’istituto comprensivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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