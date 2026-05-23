I giardini della scuola dedicati a Raffaella Presta vittima di violenza di genere

Notizia in breve

Mercoledì 27 maggio 2026 alle 9 si terrà la cerimonia di intitolazione dei giardini di una scuola primaria a una donna vittima di violenza di genere. L’evento si svolgerà nei giardini dedicati alla memoria di Raffaella Presta, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti locali. La cerimonia è un momento di riflessione e impegno contro la violenza sulle donne.