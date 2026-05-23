I giardini della scuola dedicati a Raffaella Presta vittima di violenza di genere
Mercoledì 27 maggio 2026 alle 9 si terrà la cerimonia di intitolazione dei giardini di una scuola primaria a una donna vittima di violenza di genere. L’evento si svolgerà nei giardini dedicati alla memoria di Raffaella Presta, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti locali. La cerimonia è un momento di riflessione e impegno contro la violenza sulle donne.
BRINDISI – Un momento di memoria, riflessione e impegno civile per dire no alla violenza di genere. Si terrà mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 9, la cerimonia di intitolazione dei giardini della scuola primaria “G. Rodari” alla memoria di Raffaella Presta, avvocata di San Donaci, brutalmente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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