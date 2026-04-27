Settore ittico | due corsi di formazione professionali e gratuiti

Il Gal Pesca Abruzzo ha comunicato l’apertura delle iscrizioni per due corsi di formazione professionale nel settore ittico. I corsi sono gratuiti e aperti a chi desidera specializzarsi nel comparto. Le iscrizioni sono già state avviate e resteranno aperte fino a una data da definire. La partecipazione è rivolta a coloro che vogliono acquisire competenze specifiche nel settore della pesca e della lavorazione del pesce.

Gal Pesca Abruzzo ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per due corsi di formazione totalmente gratuiti nel settore ittico. Il primo per “Astatore dei mercati ittici – Tecniche di conduzione d’asta, gestione del mercato e valorizzazione del pescato”, il secondo dedicato agli “Elementi di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Bagheria, l’ente di formazione Agriconsulting presenta un nuovo catalogo formativo con 18 corsi gratuitiL’ente di formazione AgriConsulting, attivo nel settore ormai da quasi un ventennio, ha presentato il nuovo catalogo di corsi gratuiti promossi dalla... Valmontone, il MagicLand lancia la campagna assunzioni 2026: 400 posti disponibili e corsi di formazione gratuitiAl via uno dei più imponenti piani di recruiting del territorio: si cercano addetti per il Parco e per l'area acquatica MagicSplash MagicLand, il più...