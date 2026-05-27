Intesa Sanpaolo al via il progetto per formare giovani addetti alberghieri

Intesa Sanpaolo ha avviato un progetto di formazione rivolto a giovani interessati a lavorare nel settore alberghiero e turistico. L'iniziativa prevede programmi di formazione e tirocini destinati a giovani in cerca di occupazione, con l'obiettivo di sviluppare competenze specifiche nel settore. La banca ha annunciato che collaborerà con enti e strutture del settore per offrire opportunità pratiche e formative. Il progetto si rivolge principalmente a giovani tra i 18 e i 29 anni.

Nuove opportunità per i giovani che vogliono lavorare nel settore turistico. Intesa Sanpaolo, Confindustria Alberghi, Isybank e Generation Italy lanciano un progetto congiunto, nell’ambito del programma ‘Giovani e Lavoro’, con percorsi di formazione gratuiti e la collaborazione di imprese del comparto, collegamento immediato tra potenziali candidati e settore di sbocco. Il programma “Giovani e Lavoro” – promosso da Intesa Sanpaolo per il Sociale e Generation Italy – offre percorsi formativi gratuiti interamente sostenuti dal Gruppo bancario e progettati in linea con le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro. Ad oggi ha formato oltre 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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