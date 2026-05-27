Intesa Sanpaolo al via il progetto per formare giovani addetti alberghieri

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Intesa Sanpaolo ha avviato un progetto di formazione rivolto a giovani interessati a lavorare nel settore alberghiero e turistico. L'iniziativa prevede programmi di formazione e tirocini destinati a giovani in cerca di occupazione, con l'obiettivo di sviluppare competenze specifiche nel settore. La banca ha annunciato che collaborerà con enti e strutture del settore per offrire opportunità pratiche e formative. Il progetto si rivolge principalmente a giovani tra i 18 e i 29 anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuove opportunità per i giovani che vogliono lavorare nel settore turistico. Intesa Sanpaolo, Confindustria Alberghi, Isybank e Generation Italy lanciano un progetto congiunto, nell’ambito del programma ‘Giovani e Lavoro’, con percorsi di formazione gratuiti e la collaborazione di imprese del comparto, collegamento immediato tra potenziali candidati e settore di sbocco. Il programma “Giovani e Lavoro” – promosso da Intesa Sanpaolo per il Sociale e Generation Italy – offre percorsi formativi gratuiti interamente sostenuti dal Gruppo bancario e progettati in linea con le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro. Ad oggi ha formato oltre 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Intesa Sanpaolo, finanziamento al progetto solare Big Muddy negli Stati UnitiLa divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, diretta da Mauro Micillo, ha annunciato un finanziamento per il progetto solare...

Intesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi, formazione e lavoro per i giovani: corsi gratuiti anche a NapoliIntesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi hanno avviato un programma di corsi gratuiti dedicati ai giovani interessati a lavorare nel settore...

Temi più discussi: Intesa Sanpaolo: presentato insieme a Prometeia il Rapporto Analisi dei Settori Industriali, Maggio 2026; Intesa Sanpaolo Polo Moncalieri: via al trasloco dal Piano 0B; Anche Intesa e Bper nella stablecoin europea Qivalis; Intesa Sanpaolo corteggia Singular Bank per crescere nel private spagnolo. Vale 300 milioni e in corsa c’è anche Ing.

intesa sanpaolo intesa sanpaolo al viaIntesa Sanpaolo e Confindustria Alberghi insieme per nuova occupazione nel turismo ricettivoL’iniziativa punta a creare un collegamento diretto tra giovani candidati e imprese del comparto alberghiero, rispondendo alla crescente richiesta di personale qualificato in uno dei settori centrali ... affaritaliani.it

intesa sanpaolo intesa sanpaolo al viaIntesa Sanpaolo, al via la finale di SLAM: a Milano 90 giovani per il Graduate Program internazionaleAl termine del programma, trenta giovani verranno assunti con contratto a tempo indeterminato e prenderanno parte a un percorso biennale di job rotation ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web