intesa sanpaolo finanziamento al progetto solare big muddy negli stati uniti

La divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, diretta da Mauro Micillo, ha annunciato un finanziamento per il progetto solare Big Muddy negli Stati Uniti. La banca ha confermato il supporto finanziario destinato a questa iniziativa energetica, senza fornire dettagli sui termini dell'accordo o sulle parti coinvolte. La notizia riguarda un investimento nel settore delle energie rinnovabili negli Stati Uniti.

La divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha coordinato e partecipato a un finanziamento di 183 milioni di dollari in favore di Arevon, sviluppatore e operatore energetico con sede negli Stati Uniti, per lo sviluppo di una delle iniziative più rilevanti dello Stato dell’Illinois in ambito fotovoltaico. L’operazione sosterrà la costruzione di Big Muddy, un impianto solare da 124 MWdc situato nella contea di Jackson. Una volta completato, il progetto contribuirà in modo significativo alla generazione di energia pulita nel Midwest, supportando gli obiettivi regionali di decarbonizzazione. Arevon è un operatore leader nel mercato energetico degli Stati Uniti, impegnato a fornire al Paese energia accessibile, affidabile e sicura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

