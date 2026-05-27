Franco Bergoglio presenta Alla scoperta di Charlie Parker
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Torna il consueto appuntamento tra jazz e letteratura con Scrittori in Jazz: giovedì 28 maggio alle ore 18:30 presso la Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate Alessandra Cafiero presenta Alla scoperta di Charlie Parker alla presenza dell’autore Franco Bergoglio.A settant'anni dalla morte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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