Internazionalizzazione | un bando da un milione di euro per le imprese

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da giovedì 28 maggio, le imprese possono presentare domanda per un bando da un milione di euro promosso dalla Camera di commercio dell’Emilia. La misura è rivolta a sostenere i processi di internazionalizzazione delle aziende, offrendo finanziamenti destinati a progetti di espansione sui mercati esteri. La richiesta deve essere inviata entro i termini stabiliti dal bando, che prevede specifici criteri di accesso e modalità di presentazione.

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Si apre giovedì 28 maggio la possibilità delle imprese di accedere all’ingente stanziamento della Camera di commercio dell’Emilia a sostegno dell’internazionalizzazione.Si tratta di un milione di euro di contributi a fondo perduto destinati a coprire le spese per la partecipazione a fiere di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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