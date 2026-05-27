Internazionalizzazione | un bando da un milione di euro per le imprese

A partire da giovedì 28 maggio, le imprese possono presentare domanda per un bando da un milione di euro promosso dalla Camera di commercio dell’Emilia. La misura è rivolta a sostenere i processi di internazionalizzazione delle aziende, offrendo finanziamenti destinati a progetti di espansione sui mercati esteri. La richiesta deve essere inviata entro i termini stabiliti dal bando, che prevede specifici criteri di accesso e modalità di presentazione.

Si apre giovedì 28 maggio la possibilità delle imprese di accedere all’ingente stanziamento della Camera di commercio dell’Emilia a sostegno dell’internazionalizzazione.Si tratta di un milione di euro di contributi a fondo perduto destinati a coprire le spese per la partecipazione a fiere di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salude & Trigu: 1 Milione di Euro per Eventi e Turismo nel Nord Sardegna tg di Alghero 14 1 2026

Notizie e thread social correlati

Camera di Commercio, bando da 200mila euro per le imprese: come fare domandaLa Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha pubblicato un bando da 200mila euro destinato alle imprese delle province di Grosseto e Livorno.

FVG, bando IA per le PMI: 1 milione di euro per l’innovazioneLa Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un bando da un milione di euro destinato alle piccole e medie imprese e ai professionisti per progetti...

Temi più discussi: Alle imprese lombarde oltre 4,6 milioni per l’internazionalizzazione; Città della Scienza, al via una borsa di studio per la cooperazione Italia-Cina; Scuola: Rosolen, premiati 43 studenti del bando Internazionalizzazione; Egitto: hub strategico per le imprese italiane. Milano, 9 giugno ore 10:30.

Bando @regioneFVGit per #cooperazione internazionale buff.ly/M7uO3rX Ehi aspetta! Ci sono tanti altri bandi nella nostra newsletter gratuita! Dai un’occhiata alle ultime due: buff.ly/jnlSigX #friuliveneziagiulia #friuli #progettazione #nonprofit x.com

Scuola: Rosolen, premiati 43 studenti del bando InternazionalizzazioneL'iniziativa regionale con Fondazione Pittini rafforza competenze linguistiche, orientamento e mobilitÃ internazionale Udine, 26 mag - La mobilitÃ internazionale rappresenta un veicolo ... ilgazzettino.it

Udine, premiati al liceo Stellini i vincitori del bando InternazionalizzazioneLa Regione con Fondazione Pietro Pittini finanzia due settimane di studio a Malta e Monaco di Baviera per 43 studenti ... nordest24.it