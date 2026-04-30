FVG bando IA per le PMI | 1 milione di euro per l’innovazione

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un bando da un milione di euro destinato alle piccole e medie imprese e ai professionisti per progetti legati all'intelligenza artificiale nel 2026. Il finanziamento prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche. La misura mira a favorire l'adozione di tecnologie avanzate nel territorio regionale.

? Cosa sapere La Giunta FVG stanzia un milione di euro per l'intelligenza artificiale nel 2026.. Il bando finanzia micro imprese e professionisti con contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro.. La Giunta regionale ha dato il via libera al bando per l’intelligenza artificiale destinato alle micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia, stanziano un milione di euro per l’anno 2026. L’iniziativa mira a potenziare la competitività del sistema produttivo locale attraverso contributi straordinari per l’adozione di nuovi sistemi tecnologici e la formazione specifica del personale. Il provvedimento è frutto di una proposta avanzata dal Gruppo di Fratelli d’Italia e condivisa con l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG, bando IA per le PMI: 1 milione di euro per l’innovazione Notizie correlate Leggi anche: Digital Maturity Report 2026: le PMI tra IA e innovazione Choc energetico 2026, l'IA di Billding rivela sprechi strutturali per 700 euro annui a punto fornitura per le PMI italiane In un contesto di rinnovata volatilità dei mercati energetici, l’intelligenza artificiale diventa uno strumento di difesa per il tessuto produttivo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un milione per la nuova rotatoria di Gorizia; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Bando Internazionalizzazione FVG 2026: 100.000 euro a fondo perduto; Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni. Att. produttive: Bini, 1 milione per l'IA a PMI e professionisti FvgContributi fino ad un massimo di 10mila euro, apertura linea prevista entro giugno Pordenone, 30 apr - Con questa misura sosteniamo concretamente micro e piccole imprese ... ilgazzettino.it Notizie dalla GiuntaUdine, 18 dic - Un valido strumento finanziario che interviene verso un settore trainante dell'economia regionale quale il terziario. Con questa iniziativa il sistema dei Confidi si conferma partner ... regione.fvg.it Salve il ho partecipato al bando del servizio civile all’unione italiana dei chiechi e degli ipovedenti cosa potrebbero domandarmi a questo ente - facebook.com facebook Sassari, pubblicato il bando per mensa scolastica x.com