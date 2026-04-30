FVG bando IA per le PMI | 1 milione di euro per l’innovazione

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un bando da un milione di euro destinato alle piccole e medie imprese e ai professionisti per progetti legati all'intelligenza artificiale nel 2026. Il finanziamento prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per sostenere l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche. La misura mira a favorire l'adozione di tecnologie avanzate nel territorio regionale.

? Cosa sapere La Giunta FVG stanzia un milione di euro per l'intelligenza artificiale nel 2026.. Il bando finanzia micro imprese e professionisti con contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro.. La Giunta regionale ha dato il via libera al bando per l’intelligenza artificiale destinato alle micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia, stanziano un milione di euro per l’anno 2026. L’iniziativa mira a potenziare la competitività del sistema produttivo locale attraverso contributi straordinari per l’adozione di nuovi sistemi tecnologici e la formazione specifica del personale. Il provvedimento è frutto di una proposta avanzata dal Gruppo di Fratelli d’Italia e condivisa con l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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