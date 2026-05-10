Trovato drone che portava cellulari al carcere di Poggioreale ma questa volta il pilota è stato arrestato | è un 28enne di Salerno

La Polizia Penitenziaria ha intercettato un drone che trasportava cellulari verso il carcere di Poggioreale. Questa volta, il pilota, un 28enne di Salerno, è stato arrestato. La scoperta è avvenuta durante un controllo e rappresenta un episodio di tentato contrabbando di dispositivi elettronici all’interno della struttura penitenziaria. Il drone e il suo conducente sono stati fermati dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

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