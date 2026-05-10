Trovato drone che portava cellulari al carcere di Poggioreale ma questa volta il pilota è stato arrestato | è un 28enne di Salerno
La Polizia Penitenziaria ha intercettato un drone che trasportava cellulari verso il carcere di Poggioreale. Questa volta, il pilota, un 28enne di Salerno, è stato arrestato. La scoperta è avvenuta durante un controllo e rappresenta un episodio di tentato contrabbando di dispositivi elettronici all’interno della struttura penitenziaria. Il drone e il suo conducente sono stati fermati dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.
Intercettato dalla Polizia Penitenziaria un drone carico di cellulari diretto al carcere di Poggioreale. Arrestato il pilota, processato per direttissima.🔗 Leggi su Fanpage.it
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