Nel carcere di Poggioreale sequestrati 850 gr di droga trasportati da drone
Nel carcere di Poggioreale, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 850 grammi di sostanze stupefacenti trasportate da un drone. L'operazione è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato al ritrovamento del drone nei pressi della recinzione. La droga era imballata in modo da essere trasportata via aria, e si sospetta che fosse destinata ai detenuti. Le autorità stanno analizzando i frammenti del drone e le modalità di consegna per approfondire il caso.
Tempo di lettura: 2 minuti Un drone che trasportava quasi un chilogrammo di droga al carcere di Napoli Poggioreale è stato neutralizzato dalla Polizia Penitenziaria che è riuscita a sequestrare il carico – 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina – ma non il velivolo, riuscito a spiccare il volo in direzione di colui che pilotava. L’episodio, reso noto dall’Ussp, è avvenuto ieri. Per il presidente Giuseppe Moretti e il segretario campano Ciro Auricchio “ ancora una volta la polizia penitenziaria ha dimostrato grande professionalità e capacità operativa, impedendo che una ingente quantità di droga finisse all’interno dell’istituto”. “ Con i droni – viene spiegato dai due sindacalisti – si alimenta lo spaccio di droga all’interno degli istituti penitenziari, un business redditizio gestito dalla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli: Carcere di Poggioreale un inferno in terra
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:Ecco la registrazioneLive dal carcere di Poggioreale x.com