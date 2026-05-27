L’Inter ha raggiunto un’intesa di massima per il rinnovo del contratto di Henrikh Mkhitaryan, che dovrebbe rimanere in nerazzurro per un’altra stagione. La trattativa riguarda anche un miglioramento delle condizioni economiche dell’accordo. La firma ufficiale non è ancora stata sottoscritta, ma l’accordo di massima sarebbe stato definito, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ Inter avrebbe ormai definito un accordo di massima per il prolungamento del contratto di Henrikh Mkhitaryan, che dovrebbe restare a Milano per un’ulteriore stagione. L’intesa non è ancora stata ufficializzata, ma la stretta di mano tra le parti sarebbe già avvenuta e mancherebbe soltanto la firma per rendere il tutto definitivo. Un rinnovo già impostato ma con condizioni diverse. Il punto centrale della nuova intesa riguarda l’aspetto economico. Il centrocampista armeno, attualmente legato al club con un ingaggio vicino ai 3,8 milioni di euro, avrebbe accettato una revisione al ribasso dello stipendio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter, intesa per il rinnovo di Mkhitaryan: ingaggio rivisto e futuro ancora in nerazzurro

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