L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Mkhitaryan, nonostante età e problemi fisici. La scelta ha suscitato discussioni tra chi vede nel prolungamento una possibilità di continuità e chi considera questa mossa come un’occasione sprecata per investire su un giovane talento. La decisione si inserisce in un contesto di mercato in cui i nerazzurri sembrano preferire mantenere un giocatore esperto piuttosto che puntare subito sul ricambio generazionale.

di Alberto Petrosilli Tra età, infortuni e mercato: i nerazzurri rischiano di rimandare ancora il ricambio generazionale: l’analisi sul rinnovo di Mkhitaryan. L’Inter continua a ragionare sul futuro di Henrikh Mkhitaryan, ma attorno all’eventuale rinnovo (sempre più probabile) del centrocampista armeno stanno crescendo dubbi sempre più evidenti. Non tanto per ciò che il giocatore ha rappresentato negli ultimi anni, quanto per ciò che potrebbe rappresentare da qui in avanti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Perché il tema ormai è chiaro: l’Inter sta davvero programmando il futuro oppure continua semplicemente ad allungare il presente? Mkhitaryan è stato uno degli uomini simbolo del ciclo recente nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, il rinnovo di Mkhitaryan divide: scelta di continuità o occasione mancata?

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