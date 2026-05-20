Mkhitaryan rinnovo fino a 37 anni | scelta di continuità o rischio calcolato? Pro e contro

L’Inter sta valutando il rinnovo contrattuale di un centrocampista, con l’accordo che potrebbe estendersi fino a quando il giocatore compirà 37 anni. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che si dividono tra chi vede nella scelta un modo per mantenere esperienza e stabilità e chi invece teme un rischio di invecchiamento precoce della rosa. La proposta di rinnovo si inserisce in un dibattito più ampio sulla linea da seguire tra mantenimento dei giocatori esperti e inserimento di giovani talenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Alberto Petrosilli L’Inter davanti a un bivio: esperienza o ringiovanimento? Tutti i pro e i contro del possibile rinnovo di Mkhitaryan. Il possibile rinnovo di Henrikh Mkhitaryan apre inevitabilmente un dibattito che va oltre il singolo giocatore. Prolungare il contratto a un calciatore che viaggia verso i 37 anni significa scegliere tra due esigenze opposte: da una parte la continuità tecnica e mentale, dall’altra la necessità di costruire il futuro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel calcio moderno, dove intensità e ritmo aumentano stagione dopo stagione, l’età anagrafica pesa sempre di più. Eppure ci sono eccezioni che riescono ancora a fare la differenza grazie a intelligenza tattica, leadership e gestione delle energie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan, rinnovo fino a 37 anni: scelta di continuità o rischio calcolato? Pro e contro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Artemis II: record di velocità e il rischio calcolato nel rientroLa missione Artemis II si è conclusa con un traguardo storico, segnando un momento decisivo per l’esplorazione spaziale dopo aver affrontato una fase... Vlahovic ed il futuro nella Juventus: i pro e contro del rinnovoDusan Vlahovic è sbarcato a Torino nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina: le cifre dell’operazione si aggiravano intorno agli 80 milioni di euro,... L'Inter ha promesso a Mkhitaryan un rinnovo del contratto per un anno. Dopo circa dieci giorni, prenderà la sua decisione finale riguardo al suo futuro. C'è anche la possibilità che De Vrij estenda il suo contratto per un'altra stagione, dimezzando il suo stipendi reddit Acerbi uscirà, Darmian pure, Sommer anche. De Vrij potrebbe prolungare, Mkhitaryan deve dare una risposta alla proposta di rinnovo (o resta ancora un anno o si ritira). Fonte: @FBiasin #SpaceInter | #InterFC x.com Offerta di rinnovo a Mkhitaryan e Provedel vice Martinez: confermate le notizie di InterliveInter conferme totali sull'anticipazione della proposta di rinnovo a Mkhitaryan. Martinez erede di Sommer, ecco chi il suo vice ... interlive.it Mkhitaryan, ancora nessuna decisione sul rinnovo. Il ritiro resta un'opzioneIl futuro di Henrikh Mkhitaryan resta ancora aperto. Dopo la gara contro la Lazio, il centrocampista non si è esposto sull’ipotesi ritiro, lasciando intendere che una riflessione personale sia in cors ... msn.com