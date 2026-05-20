Mkhitaryan rinnovo fino a 37 anni | scelta di continuità o rischio calcolato? Pro e contro

Da internews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter sta valutando il rinnovo contrattuale di un centrocampista, con l’accordo che potrebbe estendersi fino a quando il giocatore compirà 37 anni. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che si dividono tra chi vede nella scelta un modo per mantenere esperienza e stabilità e chi invece teme un rischio di invecchiamento precoce della rosa. La proposta di rinnovo si inserisce in un dibattito più ampio sulla linea da seguire tra mantenimento dei giocatori esperti e inserimento di giovani talenti.

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di Alberto Petrosilli L’Inter davanti a un bivio: esperienza o ringiovanimento? Tutti i pro e i contro del possibile rinnovo di Mkhitaryan. Il possibile rinnovo di Henrikh Mkhitaryan apre inevitabilmente un dibattito che va oltre il singolo giocatore. Prolungare il contratto a un calciatore che viaggia verso i 37 anni significa scegliere tra due esigenze opposte: da una parte la continuità tecnica e mentale, dall’altra la necessità di costruire il futuro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel calcio moderno, dove intensità e ritmo aumentano stagione dopo stagione, l’età anagrafica pesa sempre di più. Eppure ci sono eccezioni che riescono ancora a fare la differenza grazie a intelligenza tattica, leadership e gestione delle energie. 🔗 Leggi su Internews24.com

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