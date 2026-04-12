Como Inter LIVE 2-0 | Nico Paz trova il raddoppio in contropiede

Alle 20:45 si gioca al Sinigaglia la partita tra Como e Inter, valida per il 32° turno della Serie A 202526. Durante l'incontro, Nico Paz ha segnato il suo secondo gol in contropiede, portando la squadra ospite sul 2-0. La partita è seguita in diretta e si può assistere alle azioni in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter LIVE 2-0: Nico Paz trova il raddoppio in contropiede Como Inter LIVE 0-0: Nico Paz impegna Martinez con un bel tiro dal limite!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 21 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia: seguilo live con... Leggi anche: Il Como domina il Milan nel primo tempo: Nico Paz in gol, Sergi Roberto sfiora il raddoppio