Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus e trasferirsi in un club italiano diverso. Alla fine della sua avventura con i bianconeri, il difensore brasiliano è stato coinvolto in una clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Si parla anche di un possibile trasferimento al Milan, anche se i dettagli ufficiali non sono ancora stati confermati. La situazione riguarda principalmente questioni finanziarie e di mercato della squadra torinese.

Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus per restare nel campionato italiano. Il difensore brasiliano è diventato un profilo sacrificabile per permettere ai bianconeri di finanziare nuovi acquisti. La dirigenza torinese sta pianificando il futuro mentre gestisce i rinnovi contrattuali di Vlahovic e Spalletti. In questo scenario, il centrale di 29 anni non è più considerato intoccabile, nonostante le qualità tecniche che lo renderebbero un pilastro per l’assetto di Spalletti. L’operazione è facilitata da una clausola rescissoria fissata a 58 milioni di euro. Questo importo permette a qualsiasi club di acquisire il giocatore senza dover avviare trattative dirette con la società bianconera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bremer all’uscita: clausola da 58 milioni e possibile salto al Milan

Calciomercato, Kean-Milan? La clausola da 62 milioni, l’endorsement di Allegri, il piano del Diavolo'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del...

Leggi anche: Sanremo visto da 9 milioni 600mila, pari al 58% di share: grosso calo rispetto all'anno scorso

Temi più discussi: Juve, e se vendessi Bremer? Ecco perché può essere un sacrificio necessario; Da Bremer all’Huijsen bis, la pazza idea mercato Juve. Clausola Gleison: via per…; Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Juventus, il futuro di Bremer tra clausola e Mondiale: cosa può succedere in estate.

Ceccarini: Juve, Bremer e quella clausolaNiccolò Ceccarini su Tmw: Il rush finale di campionato sta per arrivare ma il Milan è già molto operativo sul mercato per la prossima stagione. Sé in ... tuttojuve.com

La Juve cede Bremer, pagano la clausola: resta in Serie AGleison Bremer è uno dei sacrificabili della Juventus: occhio alla pista che porta in Serie A, basta pagare la clausola ... cagliarinews24.com

JUVE AVANTI ALL’INTERVALLO La Juve va negli spogliatoi sul 2-0: apre Bremer al 4’, su assist di Kelly, poi raddoppia McKennie su assist di Conceicao al 17’, con un preciso piattone destro, su una ripartenza letale #Tuttosport #SerieA #JuveGenoa #B facebook

Bremer sblocca #JuveGenoa dopo 4' x.com