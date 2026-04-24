Mercato Inter il Barcellona prepara il piano B a Bastoni | contatti con un difensore della Real Sociedad Salta l’affare?

Il Barcellona sta valutando alternative a Bastoni e ha avviato contatti con un difensore della Real Sociedad. La trattativa con il giocatore dell’Inter sembra complicata, e il club catalano sta considerando altre opzioni per rafforzare la linea difensiva. La situazione di mercato si evolve rapidamente e al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona cerca alternative a Bastoni e punta su un difensore della Real Sociedad: le ultime. Il Barcellona muove i primi passi concreti per blindare il reparto difensivo della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo SPORT, il direttore sportivo Deco ha avuto un incontro informale con Iñaki Ibáñez, procuratore di Jon Martín, per raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione del centrale della Real Sociedad. Il difensore classe 2006, protagonista di una stagione straordinaria, è finito nel mirino dei top club europei grazie a una crescita tecnica e fisica che lo ha reso una delle rivelazioni della Liga.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona prepara il piano B a Bastoni: contatti con un difensore della Real Sociedad. Salta l’affare? Notizie correlate Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma…Il piano dei nerazzurri nell’affare col SassuoloMercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma…Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo... Mercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro…di Francesco AlipertaMercato Inter, il Barcellona vira su altri obiettivi? L’alternativa a Bastoni arriverebbe sempre dalla Serie A: ecco i dettagli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bastoni, solo il Barcellona se lascerà l'Inter. Intanto i blaugrana preparano l'assalto; GdS – Bastoni, apertura totale al Barcellona. Inter irremovibile: Non si scende da questa cifra; Bastoni, è braccio di ferro tra Inter e Barça sul prezzo del difensore; Inter, Ausilio: Barcellona su Bastoni? Non devono parlare, chi lo vuole ci chiami!. Dumfries cambia agente: è il quinto in cinque anni! Clausola e mercato: la posizione dell’InterDumfries ha un contratto da 4,2 mln netti a stagione più bonus con scadenza fissata nel 2027: le ultime in ottica mercato ... fcinter1908.it Inter, Bastoni al Barcellona: blitz di Marotta, il sostituto arriva dalla Serie AMuharemovic all'Inter al posto di Bastoni: potrebbe essere questo il nuovo disegno di Marotta e Ausilio in vista della ... fantamaster.it Calciomercato Inter Torna di moda quel nome - facebook.com facebook Mercato Inter, tutto sul 26-27: ecco chi resta e chi andrà via, nome per nome x.com