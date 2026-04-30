A Sorrento si è svolto un incontro tra rappresentanti di realtà cattoliche e figure del mondo economico, dedicato ai temi del lavoro, delle innovazioni tecnologiche e dell’intelligenza artificiale. L’evento ha visto un confronto sulle implicazioni di queste tematiche alla luce della dottrina sociale cristiana e delle sfide poste dai cambiamenti globali. Nessuna conclusione è stata tralasciata, e il dibattito si è concentrato sugli aspetti pratici e etici di tali innovazioni.

AGI - Cattolici a confronto in Campania sul rapporto tra lavoro, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, alla luce della dottrina sociale cristiana e delle nuove sfide globali. Giovedì 7 maggio alle 18, alla Terrazza delle Sirene di Sorrento, è in programma l’incontro “Il lavoro al tempo dell’AI: da Leone XIII a Leone XIV”, promosso da Ucid Sorrento?Castellammare. È attesa la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, tra i protagonisti del dibattito insieme a rappresentanti del mondo ecclesiale, istituzionale ed economico. Ad aprire i lavori saranno i saluti di Rosaria Amuro, presidente Ucid Sorrento?Castellammare, e di Paolo Porrino, presidente nazionale Ucid.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dottrina sociale e intelligenza artificiale: a Sorrento il dialogo tra Chiesa ed economia

Notizie correlate

San Francesco. Ecologia ed economia nella dottrina socialeGli 800 anni dalla morte di san Francesco d’Assisi sono stati ricordati a Lerici, nella sala consiliare per iniziativa dell’Unitre.

USA, l’Intelligenza Artificiale entra nel Pentagono: nasce la dottrina militare “AI-First”ChatGPT e l’Intelligenza Artificiale non saranno più utilizzate per farsi aiutare con i compiti scolastici e a preparare i documenti in ufficio, ma...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dare forma agli archivi digitali con l’AI; Il lavoro al tempo dell’AI: a Sorrento un confronto tra dottrina sociale e innovazione; La Città di Dio è città della pace; Il Papa in Africa, echi bergogliani e piccole correzioni di rotta.

Dottrina sociale, la riflessione del Papa sull'intelligenza artificialeIl Dizionario di dottrina sociale della Chiesa è la rivista nata nel 2021 per comprendere meglio le cose nuove del XXI secolo attraverso il dialogo tra la ricerca scientifica e l’insegnamento ... avvenire.it

Romania: simposio su impresa, etica e intelligenza artificiale. Mons. Bocskei (Cer): Mettere al centro la dignità umanaEtica negli affari e nelle imprese. La dottrina sociale della Chiesa nel contesto dell'intelligenza artificiale: è stato il tema del simposio svoltosi a Oradea, in Romania, tra il 15 e il 16 aprile. agensir.it

Chiusura del ciclo di incontri sulla Dottrina Sociale della Chiesa - facebook.com facebook

La realtà politica non può ridursi a sola competizione. Anche nelle guerre si possono generare processi di riavvicinamento. L'invito del Prof. Berrettini: facciamo comunità e leggiamo il mondo con la Dottrina Sociale della Chiesa. #SettimaneSociali #Pace x.com