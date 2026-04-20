Falsa certificazione linguistica per la cittadinanza | a giudizio per truffa e sostituzione di persona

Una persona è stata chiamata a comparire davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia accusata di aver falsificato una certificazione linguistica richiesta per ottenere la cittadinanza. L’indagato è sospettato di aver prodotto documenti falsi, che attestavano una conoscenza dell’italiano superiore a quella reale, per facilitare il rilascio del titolo di soggiorno. L’udienza è stata convocata per discutere delle accuse di truffa e sostituzione di persona.

Falsifica la certificazione linguistica della conoscenza dell’italiano per ottenere la cittadinanza e finisce davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.L’imputato, difeso dall’avvocato Gabriele Brindisi, è accusato dei reati di truffa, falsità materiale commessa dal privato e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La sostituzione etnica e l’effetto moltiplicatore delle acquisizioni di cittadinanza Leggi anche: Jim Carrey e la teoria del clone: com’è nato il sospetto della sostituzione di persona Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Patentini falsi, indagati due vigili urbani; Finti patentini di bilinguismo per lavorare nella sanità, l'inchiesta si allarga: 4.000 euro per ottenerli e spuntano certificati falsi da fuori regione; PATENTINI DI BILINGUISMO FALSI, INDAGATI ANCHE DUE VIGILI URBANI; Patentini falsi, prime due assoluzioni per tenuità del fatto. E per l'ex guardia giurata arrestata spunta l'ipotesi di estorsione. Bolzano, inchiesta sui patentini falsi: indagati anche due agenti della municipaleTra gli indagati figurano anche due agenti della polizia municipale del capoluogo. L’inchiesta, che coinvolge oltre venti persone, ruota attorno a un'ex guardia giurata accusato di aver procurato deci ... altoadige.it Falsi patentini a Bolzano, arrestato: «Pensavo fosse lecito»L’indagato ai domiciliari sostiene di aver agito senza consapevolezza di illecito. Coinvolte circa quaranta persone, più di venti sotto indagine. Nel mirino un sistema di certificazioni linguistiche i ... altoadige.it Sono decine i casi che stanno emergendo sull'inchiesta dei patentini falsi in Alto Adige. Sarebbe finito nei guai anche un dirigente dell’azienda sanitaria per omessa denuncia: avrebbe coperto un medico che era in possesso di una falsa certificazione. - facebook.com facebook