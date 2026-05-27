Intelligenza artificiale la sfida dei commercialisti di Napoli Nord
Un percorso formativo promosso dall’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord si rivolge ai professionisti per approfondire l’uso dell’intelligenza artificiale. Il programma mira a sviluppare competenze operative e favorire l’adozione consapevole di tecnologie innovative negli studi professionali. La formazione si concentra su aspetti pratici e sulle modalità di integrazione dell’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano dei commercialisti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a date o modalità di partecipazione.
Percorso formativo promosso dall’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord per guidare la professione nell’adozione consapevole dell’intelligenza artificiale, tra innovazione, formazione e nuove competenze operative negli studi professionali.. “ L’intelligenza artificiale non sostituirà il commercialista, ma renderà più competitivo il professionista capace di utilizzarla in modo consapevole e corretto. Per questo il nostro Ordine ha voluto promuovere un percorso formativo che offre strumenti concreti per affrontare una trasformazione destinata a incidere profondamente sull’organizzazione degli studi professionali e sul rapporto con clienti e pubblica amministrazione”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Intelligenza artificiale, la sfida dei commercialisti di Napoli Nord
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