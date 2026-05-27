Un percorso formativo promosso dall’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord si rivolge ai professionisti per approfondire l’uso dell’intelligenza artificiale. Il programma mira a sviluppare competenze operative e favorire l’adozione consapevole di tecnologie innovative negli studi professionali. La formazione si concentra su aspetti pratici e sulle modalità di integrazione dell’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano dei commercialisti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a date o modalità di partecipazione.

Percorso formativo promosso dall’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord per guidare la professione nell’adozione consapevole dell’intelligenza artificiale, tra innovazione, formazione e nuove competenze operative negli studi professionali.. “ L’intelligenza artificiale non sostituirà il commercialista, ma renderà più competitivo il professionista capace di utilizzarla in modo consapevole e corretto. Per questo il nostro Ordine ha voluto promuovere un percorso formativo che offre strumenti concreti per affrontare una trasformazione destinata a incidere profondamente sull’organizzazione degli studi professionali e sul rapporto con clienti e pubblica amministrazione”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Intelligenza artificiale, la sfida dei commercialisti di Napoli Nord

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