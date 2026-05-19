Beni confiscati il presidente dell' Ordine dei commercialisti Napoli Nord Corbello | Risorsa per il rilancio dei territori

Durante un incontro organizzato dall'Ordine dei commercialisti di Napoli Nord, si è discusso dei beni confiscati. Il presidente dell’Ordine ha affermato che questi beni rappresentano una risorsa per i territori coinvolti. L’evento ha riunito professionisti e rappresentanti istituzionali per analizzare le modalità di valorizzazione di questi beni. Sono state fornite informazioni sulla gestione e sul potenziale di utilizzo di immobili e altri beni sequestrati alle attività criminali.

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I beni confiscati al centro dell'incontro organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli Nord. Così Francesco Corbello, presidente dell'Ordine, in apertura del forum sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: “La gestione e la destinazione dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corbello (commercialisti): I beni confiscati risorsa per il rilancio dei territori Sullo stesso argomento Beni confiscati, una risorsa per il rilancio dei territori“La gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata rappresentano una sfida fondamentale per affermare... È napoletano il presidente dell'ordine dei Commercialisti: l'elezioneElbano de Nuccio, 56 anni, nato a Napoli e residente a Bari, è stato riconfermato oggi presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti dopo il... Corbello (commercialisti): I beni confiscati risorsa per il rilancio dei territori Forum all’Odcec di Napoli NordLa gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata rappresentano una sfida fondamentale per affermare concretamente i principi di legalità e giustizia ... capuaonline.com Commercialisti, Corbello: I beni confiscati risorsa per il rilancio dei territoriLa gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata rappresentano una sfida fondamentale per affermare concretamente i principi ... ilmattino.it