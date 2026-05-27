Fao e Politecnico di Milano hanno siglato un accordo per sviluppare tecnologie geospaziali e intelligenza artificiale applicate all’agricoltura e alla sicurezza alimentare. L’obiettivo è migliorare la precisione e l’efficienza delle pratiche agricole attraverso strumenti innovativi. La collaborazione prevede l’utilizzo di sistemi di analisi dati e monitoraggio satellitare per supportare decisioni più informate nel settore agricolo. L’intesa mira a integrare le tecnologie avanzate con le attività di agricoltura sostenibile.

Tecnologie geospaziali e intelligenza artificiale al servizio dell’agricoltura e della sicurezza alimentare: è la nuova frontiera di cooperazione tra la Fao, l’Organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e l’alimentazione, e il Politecnico di Milano. Le due istituzioni hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) dedicato allo sviluppo e all’ applicazione di tecnologie dell’informazione geospaziale (Geospatial IT) e di intelligenza artificiale geospaziale (GeoAI), con l’obiettivo di accelerare la trasformazione sostenibile del settore agricolo e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. In pratica, si tratta di una mappatura raffinata dei territori a cui si associano dati utili a ottimizzare le coltivazioni e a renderle più sostenibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Intelligenza Artificiale in agricoltura: accordo PoliMi-Fao per la sicurezza alimentare

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