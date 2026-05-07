Agricoltura Fini Cia | Mettere al centro sicurezza alimentare

Da lapresse.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di una confederazione agricola ha dichiarato che è necessario mettere al centro della discussione la sicurezza alimentare, sottolineando l'importanza di garantire un reddito più adeguato agli agricoltori. La frase evidenzia che le tensioni geopolitiche e i cambiamenti climatici stanno influenzando la disponibilità di cibo e la stabilità del settore agricolo. La richiesta si concentra sulla valorizzazione del lavoro degli agricoltori come elemento chiave per assicurare approvvigionamenti sicuri.

“La sicurezza alimentare al centro, ovvero dobbiamo dare più valore agli agricoltori, più reddito agli agricoltori per mettere al centro la sicurezza alimentare che oggi scontata non è, a causa delle tensioni geopolitiche, a causa del clima”. Lo ha detto il presidente della Cia – Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, a margine dell’Assemblea elettiva nazionale dell’organizzazione a Roma. “Quindi sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale passano assolutamente attraverso l’agricoltura”, ha sottolineato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Agricoltura, Fini (Cia): "Mettere al centro sicurezza alimentare"

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