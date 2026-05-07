Agricoltura Fini Cia | Mettere al centro sicurezza alimentare

Un rappresentante di una confederazione agricola ha dichiarato che è necessario mettere al centro della discussione la sicurezza alimentare, sottolineando l'importanza di garantire un reddito più adeguato agli agricoltori. La frase evidenzia che le tensioni geopolitiche e i cambiamenti climatici stanno influenzando la disponibilità di cibo e la stabilità del settore agricolo. La richiesta si concentra sulla valorizzazione del lavoro degli agricoltori come elemento chiave per assicurare approvvigionamenti sicuri.

“La sicurezza alimentare al centro, ovvero dobbiamo dare più valore agli agricoltori, più reddito agli agricoltori per mettere al centro la sicurezza alimentare che oggi scontata non è, a causa delle tensioni geopolitiche, a causa del clima”. Lo ha detto il presidente della Cia – Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, a margine dell’Assemblea elettiva nazionale dell’organizzazione a Roma. “Quindi sostenibilità economica, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale passano assolutamente attraverso l’agricoltura”, ha sottolineato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agricoltura, Fini (Cia): "Mettere al centro sicurezza alimentare" The Deeper We Dig Into Atlantis… The Stranger It Gets! Here’s Why History For Sleep Notizie correlate Bonus agricoltura: 2.000€ a fondo perduto per mettere in sicurezza iLe micro, piccole e medie imprese che operano nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico potranno accedere a un sostegno economico per la... Leggi anche: Agricoltura, Lollobrigida (FdI): "Innovazione e sostenibilità pilastri sicurezza alimentare" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Agricoltura, Castellucci (Fai-Cisl): buon lavoro a Cristiano Fini, confermato alla guida di cia; Cristiano Fini riconfermato all’unanimità alla guida di Cia; Politica dell’acqua e sgravi fiscali per rilanciare lo sviluppo delle aree interne; Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, conferma Fini a presidenza CIA evidenzia valore del lavoro svolto. Agricoltura, Fini (Cia): Mettere al centro sicurezza alimentare(LaPresse) La sicurezza alimentare al centro, ovvero dobbiamo dare più valore agli agricoltori, più reddito agli agricoltori per mettere al ... stream24.ilsole24ore.com Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori ItalianiCristiano Fini è stato rieletto presidente di Cia-Agricoltori Italiani. Nel suo intervento ha parlato di reddito agricolo, clima, aree interne e Pac tra le priorità. gazzettadelgusto.it Apicoltura in Sicilia, pubblicate le graduatorie definitive: oltre 1,3 milioni per il settore del miele https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/agricoltura/34099-apicoltura-in-sicilia-pubblicate-le-graduatorie-definitive-oltre-1,3-milioni-per-il-settore-del-miele.html # - facebook.com facebook Presentati da Assofertilizzanti risultati studio su impatto fertilizzazione azotata in agricoltura x.com