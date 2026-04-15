Agricoltura Lollobrigida FdI | Innovazione e sostenibilità pilastri sicurezza alimentare

Il ministro dell’Agricoltura ha affermato che il governo ha lavorato negli ultimi anni per rafforzare il ruolo dell’agricoltura e degli agricoltori. Ha sottolineato che l’innovazione e la sostenibilità sono i punti di riferimento principali per garantire la sicurezza alimentare nel paese. La dichiarazione è stata pubblicata in una nota diffusa oggi.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "In questi anni il governo Meloni ha lavorato con determinazione per restituire all'agricoltura e agli agricoltori il ruolo centrale che meritano. Oggi stiamo mettendo al centro l'innovazione e la sostenibilità, pilastri per garantire la sicurezza alimentare dell'Italia e dell'Europa. Il cibo non è solamente produzione di nutrimento, ma è anche manutenzione del territorio, creazione di ricchezza nel senso più ampio possibile e deve dunque essere al centro dell'agenda politica". Esordisce così Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, nel corso della presentazione del...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agricoltura, Lollobrigida (FdI): "Innovazione e sostenibilità pilastri sicurezza alimentare" Notizie correlate Pasqua 2026: i veterinari, pilastri della sicurezza alimentareLa Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani ha lanciato oggi, sabato 4 aprile 2026, un messaggio di saluto pasquale rivolto al corpo dei... Innovazione, sostenibilità e qualità alimentare nella 117ª edizione di FieragricolaÈ in programma a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio la 117ª edizione di Fieragricola. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vinitaly, il ministro Lollobrigida visita lo stand della Regione Liguria; Creafuturo, Vinitaly 2026. Il Decennale del Concorso Enologico: una storia di successo; Vinitaly 2026, da Tajani a Schlein: tutti i politici al Salone del vino di Verona. FOTO; Vinitaly: le leve della crescita sono enoturismo e nuovi mercati. Agricoltura, Lollobrigida (FdI): Innovazione e sostenibilità pilastri sicurezza alimentareAccetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – In questi anni il governo Meloni ha lavorato con determinazione per restituire all’agricoltura e agli agricoltori il ruolo ... pianetagenoa1893.net Dai trattori a guida autonoma ai biotroni: a Cadriano l’agricoltura guarda al futuroRicerca e innovazione trovano nuovo impulso grazie ai fondi del Pnrr: l’Università di Bologna inaugura nuove infrastrutture avanzate. Al taglio del nastro anche i ministri Bernini e Lollobrigida ... bolognatoday.it SET TV. . VERDE PARCO 24 25 26 aprile 2026 a Castelnuovo Cilento - Expo di Agricoltura Giardinaggio e Fai da Te - Prima edizione Prenota il tuo spazio espositivo 371 3586535 facebook Dai trattori a guida autonoma ai biotroni: a Cadriano l’agricoltura guarda al futuro x.com