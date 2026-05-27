Intelligenza artificiale | il nuovo terreno di scontro fra Usa e Vaticano Ecco perché

La pubblicazione di Magnifica humanitas potrebbe contribuire ad alimentare il dibattito sull’Intelligenza artificiale che da tempo caratterizza il mondo Maga. La settimana scorsa, Donald Trump ha improvvisamente rimandato la firma di un ordine esecutivo che avrebbe teoricamente dovuto introdurre delle regolamentazioni, per quanto blande, al settore dell’Ia. Secondo Politico, a convincerlo del passo indietro sarebbe stato il presidente del Consiglio dei consulenti del presidente per la tecnologia, David Sacks, il quale avrebbe fatto presente che eventuali limitazioni avrebbero indebolito gli Usa nella loro competizione con la Cina. Non... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Swamp Golem vs Slime Tide: The Toxic Swamp Collapse | Minecraft Animation | Full Movie

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