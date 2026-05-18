Aramco and Pasqal launch Saudi Arabia’s first Quantum Computer and Middle East’s first commercial Quantum Computing as a Service platform

Aramco e Pasqal hanno annunciato il lancio del primo computer quantistico in Arabia Saudita, che rappresenta anche la prima piattaforma di Quantum Computing come servizio commerciale nel Medio Oriente. L'installazione si trova a Dhahran ed è operativa dal 18 maggio 2026. La piattaforma permette di accedere a capacità di calcolo quantistico attraverso servizi online, offrendo nuove possibilità nel settore tecnologico e industriale della regione. Questa iniziativa segna un passo importante nell'adozione di tecnologie di calcolo avanzate nel Medio Oriente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE DHAHRAN, Saudi Arabia, May 18, 2026 PRNewswire — Aramco, one of the world’s leading energy and chemicals companies, in partnership with Pasqal, a global leader in neutral-atom quantum computing, today officially inaugurated the Kingdom of Saudi Arabia’s first quantum computer. Aramco and Pasqal also unveiled the first commercial Quantum Computing as a Service (QCaaS) platform in the Middle East, opening a new chapter in building regional expertise and accelerating the development of quantum applications across the energy, materials and industrial sectors. Marking a major milestone in the region’s technological advancement, QCaaS enables remote cloud access for potential clients around the globe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Aramco and Pasqal launch Saudi Arabia’s first Quantum Computer and Middle East’s first commercial Quantum Computing as a Service platform ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Saudi Arabia's quantum leap raises blockchain security questions Sullo stesso argomento Leggi anche: Troppi poteri ai giganti del cloud: indagine Antitrust sul quantum computing Leggi anche: Banche, Corbelletto (Intesa SP): con quantum computing soluzioni più rapide ed efficaci Aramco e Pasqal lanciano il primo computer quantistico dell'Arabia Saudita: può mandare in tilt Bitcoin?Aramco e Pasqal hanno annunciato il lancio del loro computer quantistico più potente di sempre. La macchina da 200 qubit è stata installata nel centro dati di Dhahran ed è progettata per applicazioni ... cryptopolitan.com Aramco Digital and LTIMindtree to Launch KSA Digital and IT Services CompanyAramco Digital, the digital and technology subsidiary of Aramco, and LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], a global technology consulting and digital solutions company, have signed a shareholders’ ... ansa.it