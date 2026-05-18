Aramco and Pasqal launch Saudi Arabia’s first Quantum Computer and Middle East’s first commercial Quantum Computing as a Service platform
Aramco e Pasqal hanno annunciato il lancio del primo computer quantistico in Arabia Saudita, che rappresenta anche la prima piattaforma di Quantum Computing come servizio commerciale nel Medio Oriente. L'installazione si trova a Dhahran ed è operativa dal 18 maggio 2026. La piattaforma permette di accedere a capacità di calcolo quantistico attraverso servizi online, offrendo nuove possibilità nel settore tecnologico e industriale della regione. Questa iniziativa segna un passo importante nell'adozione di tecnologie di calcolo avanzate nel Medio Oriente.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE DHAHRAN, Saudi Arabia, May 18, 2026 PRNewswire — Aramco, one of the world’s leading energy and chemicals companies, in partnership with Pasqal, a global leader in neutral-atom quantum computing, today officially inaugurated the Kingdom of Saudi Arabia’s first quantum computer. Aramco and Pasqal also unveiled the first commercial Quantum Computing as a Service (QCaaS) platform in the Middle East, opening a new chapter in building regional expertise and accelerating the development of quantum applications across the energy, materials and industrial sectors. Marking a major milestone in the region’s technological advancement, QCaaS enables remote cloud access for potential clients around the globe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Saudi Arabia's quantum leap raises blockchain security questions
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