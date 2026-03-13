A Milano si tiene un evento dedicato al settore B2B che mette in evidenza le novità nel campo del mobile computing professionale. Durante l'incontro, sono state illustrate le tendenze principali che stanno guidando il mercato, con particolare attenzione all'integrazione tra hardware e servizi come elemento chiave di differenziazione. L'evento riunisce aziende e professionisti del settore per discutere le evoluzioni tecnologiche.

(Tecnologia) - L'evento di Milano dedicato al settore B2B ha delineato le direttrici su cui si muove il mercato del mobile computing professionale, dove l'integrazione tra hardware e servizi diventa il vero elemento di differenziazione. Al centro del dibattito non vi è solo il debutto dell'ExpertBook Ultra, ma la conferma di un ecosistema di software e assistenza che rimane il pilastro dell'offerta per le aziende, garantendo una transizione fluida verso l'era dell'intelligenza artificiale. La strategia presentata punta sulla qualità costruttiva e sulla resilienza dei dispositivi, elementi ritenuti cruciali per l'efficienza operativa dei dipendenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Milano in scena l'evoluzione dei servizi e dell'intelligenza artificiale nel comparto computing business

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