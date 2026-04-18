La Presidente del Consiglio ha risposto alle polemiche nate sui social riguardo a una fotografia condivisa online, risalente a diversi anni fa, in cui si vedeva insieme a un attuale europarlamentare di Fratelli d’Italia. Meloni ha commentato l’accaduto dicendo che la discussione si svolge in un clima che definisce più vicino al cabaret che al fango. La foto coinvolge due politici, uno dei quali è un parlamentare europeo, e la vicenda ha attirato l’attenzione sui social media.

In queste ore la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente per commentare la diffusione sui social network di una fotografia risalente ad alcuni anni fa, nella quale compare insieme all’attuale parlamentare europeo di Fratelli d’Italia Marco Squarta, politico umbro. L’immagine è stata rilanciata da diversi utenti con l’accusa, rivelatasi infondata, che si trattasse del padre della premier, nel tentativo di mettere in dubbio una sua recente dichiarazione resa in Aula. Secondo quanto riportato dalla stessa Meloni, la fotografia sarebbe stata strumentalizzata per alimentare una polemica politica: alcuni utenti avrebbero sostenuto che la premier avrebbe mentito in Parlamento quando ha dichiarato di non aver più visto il padre dall’età di 11 anni.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Meloni smentisce le polemiche sui social: “Non siamo più al fango, siamo al cabaret”

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