Social e bancomat clonati da conti correnti di persone defunte così siamo finiti nella rete delle ‘carte bianche’
Sono stati clonati social e bancomat di conti correnti di persone decedute, finendo nella rete delle ‘carte bianche’. Le carte, prive di grafiche o font moderni, mostrano solo il numero del conto e il PIN scritto a mano con un pennarello blu su uno sfondo bianco. Le autorità hanno individuato questa modalità come parte di una truffa che sfrutta i dati di persone scomparse.
Niente grafiche o font contemporanei, ma solo il numero del conto corrente e il pin scritto in modo amatoriale con il pennarello blu su sfondo bianco. E per completare l’elemento principale: il microchip vergine che serve per il prelievo in banca. Il mercato nero delle carte clonate, delle ‘white. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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