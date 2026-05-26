Social e bancomat clonati da conti correnti di persone defunte così siamo finiti nella rete delle ‘carte bianche’

Notizia in breve

Sono stati clonati social e bancomat di conti correnti di persone decedute, finendo nella rete delle ‘carte bianche’. Le carte, prive di grafiche o font moderni, mostrano solo il numero del conto e il PIN scritto a mano con un pennarello blu su uno sfondo bianco. Le autorità hanno individuato questa modalità come parte di una truffa che sfrutta i dati di persone scomparse.