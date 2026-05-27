InsideAsia – L’ascesa di Miniso

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana è dedicata all’ascesa del nuovo re dei giocattoli Made in China. Non stiamo parlando di Pop Mart e dei suoi Labubu, ma di un altro player ormai pronto a prendersi il centro della scena. I riflettori sono puntati su Miniso, la catena con sede a Guangzhou specializzata nella vendita di giocattoli, gadget, cancelleria e prodotti di lifestyle che può contare su oltre 7. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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