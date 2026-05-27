InsideAsia – L’ascesa di Miniso
Una nuova puntata di InsideAsia si concentra sull'aumento di popolarità di Miniso, catena di negozi di prodotti di consumo. La società ha aperto nuovi punti vendita in diverse città asiatiche, ampliando la sua presenza nel mercato. Le aperture si sono concentrate principalmente in aree commerciali ad alta affluenza, con una crescita significativa del numero di negozi rispetto agli anni precedenti. La notizia riguarda anche l'espansione internazionale dell'azienda.
Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana è dedicata all’ascesa del nuovo re dei giocattoli Made in China. Non stiamo parlando di Pop Mart e dei suoi Labubu, ma di un altro player ormai pronto a prendersi il centro della scena. I riflettori sono puntati su Miniso, la catena con sede a Guangzhou specializzata nella vendita di giocattoli, gadget, cancelleria e prodotti di lifestyle che può contare su oltre 7. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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