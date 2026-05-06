InsideAsia – La rivincita di Kim Jong Un

In questa edizione di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver, vengono presentate le notizie più rilevanti e interessanti provenienti dall’Asia. Tra gli argomenti trattati, si parla di un recente intervento di un leader nordcoreano, che ha annunciato nuove misure politiche e militari. La pubblicazione si concentra su eventi e sviluppi attuali, offrendo una panoramica aggiornata sulle vicende della regione.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana è dedicata allo “strano trionfo di Kim Jong Un ”. Le virgolette sono emblematiche perché queste sono le esatte parole utilizzate dalla prestigiosa rivista Foreign Affairs, secondo la quale la strategia statunitense per contenere la Corea del Nord è fallita.🔗 Leggi su It.insideover.com

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