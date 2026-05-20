InsideAsia – La crisi di Samsung

Benvenuti a questa nuova edizione di InsideAsia, la newsletter settimanale dedicata alle notizie più rilevanti e interessanti provenienti dall’Asia. Questa settimana si concentra sulla crisi che coinvolge una delle principali aziende di elettronica, attualmente al centro di indagini legali riguardanti presunti illeciti finanziari. Sono state avviate procedure giudiziarie e sequestri di documenti presso diverse sedi aziendali, mentre i dirigenti coinvolti sono stati interrogati dalle autorità competenti. La situazione si sviluppa mentre si attendono ulteriori sviluppi ufficiali.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo. La puntata di questa settimana è dedicata alla grave crisi che sta scuotendo Samsung. Il colosso hi-tech della Corea del Sud rischia di dover fare i conti con uno sciopero di 18 giorni organizazto dal suo più grande sindacato (47.000 lavoratori). 🔗 Leggi su It.insideover.com

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