Un insegnante di 63 anni, docente di Sistemi e Reti in un istituto tecnico di Parma, è stato aggredito da un gruppo di studenti. L'insegnante ha dichiarato di non voler sporgere denuncia nonostante le botte ricevute. L'episodio è avvenuto all’interno della scuola e riguarda un episodio di violenza tra studenti e docente. La scuola non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto.

Il professore di Sistemi e Reti, 63enne che lavora all'ITIS Leonardo da Vinci di Parma dal 1985, a seguito dell'aggressione subita insieme a un collega da parte di un gruppo di studenti di origini marocchine, egiziane e moldave, si è così espresso in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Insegnanti picchiati a Parma da un gruppo di studenti: "Non li denuncio", il paradosso del docente 63enne aggredito

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Due professori picchiati da un gruppo di studenti vicino a scuola: pugni, calci e bastonate

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