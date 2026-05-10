In Ungheria, il nuovo ministro della Salute ha partecipato a un ballo sfrenato davanti al Palazzo del Parlamento subito dopo l’insediamento della nuova Assemblea nazionale e la nomina del primo ministro. L’evento si è svolto sabato e ha visto il ministro coinvolto in un momento di festa pubblica, senza altre attività ufficiali legate alla sua nomina. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media.

In Ungheria ballo senza freni per il ministro della Salute designato, Zsolt Heged?s, che sabato si è scatenato davanti al Palazzo del Parlamento dopo l’insediamento della nuova Assemblea nazionale e di Péter Magyar come nuovo primo ministro. A lui si sono uniti anche altri membri del partito: il palco da cui stavano parlando si è trasformato così in una pista da ballo a tutti gli effetti. I movimenti del ministro sono stati seguiti da centinaia di sostenitori riuniti davanti al palco. Al termine della sua esibizione, Heged?s si è inchinato per ringraziare i sostenitori del loro applauso. Questo articolo Ungheria, il ballo scatenato del nuovo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, il ballo scatenato del nuovo ministro della Salute appena insediato

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