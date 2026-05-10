Ungheria il ballo scatenato del nuovo ministro della Salute appena insediato

Da lapresse.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ungheria, il nuovo ministro della Salute ha partecipato a un ballo sfrenato davanti al Palazzo del Parlamento subito dopo l’insediamento della nuova Assemblea nazionale e la nomina del primo ministro. L’evento si è svolto sabato e ha visto il ministro coinvolto in un momento di festa pubblica, senza altre attività ufficiali legate alla sua nomina. La scena è stata ripresa e condivisa sui social media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Ungheria ballo senza freni per il ministro della Salute designato, Zsolt Heged?s, che sabato si è scatenato davanti al Palazzo del Parlamento dopo l’insediamento della nuova Assemblea nazionale e di Péter Magyar come nuovo primo ministro. A lui si sono uniti anche altri membri del partito: il palco da cui stavano parlando si è trasformato così in una pista da ballo a tutti gli effetti. I movimenti del ministro sono stati seguiti da centinaia di sostenitori riuniti davanti al palco. Al termine della sua esibizione, Heged?s si è inchinato per ringraziare i sostenitori del loro applauso. Questo articolo Ungheria, il ballo scatenato del nuovo...🔗 Leggi su Lapresse.it

ungheria il ballo scatenato del nuovo ministro della salute appena insediato
© Lapresse.it - Ungheria, il ballo scatenato del nuovo ministro della Salute appena insediato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Crosetto mi ha appena scritto questo”. Imbarazzo in diretta, Bonelli legge il messaggio del ministro della Difesa ed è geloLa crisi militare che nelle ultime settimane sta coinvolgendo l’Iran e diversi Paesi dell’area mediorientale continua ad allargarsi, alimentando...

Ungheria, Magyar nomina il cognato ministro della Giustiziadi Angela Bruni – Il nuovo premier ungherese Peter Magyar, paladino della lotta alla corruzione, ha nominato il cognato ministro della Giustizia,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web