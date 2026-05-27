Innamorarsi e altre pessime idee commedia romantica con Lino Guanciale La clip esclusiva

Da panorama.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo essersi cimentato lungamente con il documentario d’autore, Simone Aleandri firma la sua prima commedia romantica, Innamorarsi e altre pessime idee, dal 28 maggio al cinema con 01 Distribution. Al centro del suo lavoro, però, restano i personaggi e le relazioni. Ma anche sotterfugi e imprevisti. Protagonista è Lino Guanciale, appena visto nel film Scuola di seduzione di Carlo Verdone. Se lì era un prof a lezioni di emozioni e attrazione, ora è un avvocato appena scaricato dalla moglie, che inscena seduzioni e relazioni per attirarla di nuovo a sé. Nel cast anche Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica, Grazia Schiavo e Davide Devenuto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE | Una clip in esclusiva I HOT CORN

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