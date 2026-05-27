Inizia la ' Pisa Wine Week' con ' I pisani più schietti'

Da pisatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 'Pisa Wine Week' è iniziata con l’evento ‘I pisani più schietti’ negli Arsenali Repubblicani di Pisa. La manifestazione, dedicata ai vini della provincia, è organizzata da Fisar delegazione Pisa. La rassegna mette in evidenza il legame tra vino, territorio e comunità, offrendo una panoramica delle produzioni locali. La manifestazione proseguirà con degustazioni e incontri dedicati ai produttori della zona.

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Il vino come racconto del territorio, delle sue comunità e della sua identità. Saranno gli Arsenali Repubblicani di Pisa a ospitare la nuova edizione de 'I pisani più schietti', lo storico appuntamento dedicato ai vini della provincia di Pisa organizzato da Fisar delegazione storica Pisa.L'evento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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