Gli appuntamenti della ' Pisa wine week'

Da pisatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domenica 31 maggio a domenica 7 giugno, Pisa ospita la 'Pisa wine week', una serie di eventi che si svolgono in diverse location della città. La manifestazione è dedicata al vino e alle tradizioni enogastronomiche delle Terre di Pisa, coinvolgendo vari locali e spazi pubblici. Durante la settimana si susseguono degustazioni, incontri e iniziative che approfondiscono il patrimonio vinicolo della zona. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città, attirando appassionati e visitatori interessati a scoprire le produzioni locali.

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Da domenica 31 maggio a domenica 7 giugno si tiene a Pisa, in varie location, la 'Pisa wine week', rassegna dedicata al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa. Un calendario di eventi diffusi che unisce degustazioni, cene, musica, incontri e momenti di approfondimento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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