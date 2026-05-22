Gli appuntamenti della ' Pisa wine week'
Da domenica 31 maggio a domenica 7 giugno, Pisa ospita la 'Pisa wine week', una serie di eventi che si svolgono in diverse location della città. La manifestazione è dedicata al vino e alle tradizioni enogastronomiche delle Terre di Pisa, coinvolgendo vari locali e spazi pubblici. Durante la settimana si susseguono degustazioni, incontri e iniziative che approfondiscono il patrimonio vinicolo della zona. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città, attirando appassionati e visitatori interessati a scoprire le produzioni locali.
Da domenica 31 maggio a domenica 7 giugno si tiene a Pisa, in varie location, la 'Pisa wine week', rassegna dedicata al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa. Un calendario di eventi diffusi che unisce degustazioni, cene, musica, incontri e momenti di approfondimento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Le mani in pasta - 11A PUNTATA - MASCHERE E DOLCI DEL CARNEVALE PISANO
Sullo stesso argomento
Turismo e promozione: tutto pronto per la prima edizione della 'Pisa wine week'Una settimana dedicata al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa.
Happy Wine e Bacco, Tabacco e Tapas: due appuntamenti speciali a Chiaia per Wine&ThecityMercoledì 20 e giovedì 21 maggio, i vini di Wine&Thecity in degustazione nei luoghi dello shopping del quartiere Chiaia con due appuntamenti...
Continuano in Largo Ciro Menotti, a Pisa, i presidi In silenzio per la pace che, come Casa della Donna, promuoviamo dal novembre 2023. Gli appuntamenti si tengono due giovedì al mese, dalle 18.30 alle 19.00. Questi presidi, presenti ormai da due anni in facebook
Gli appuntamenti con la #formazione di #MakerFaireRome! Domani alle 15.30 partecipa al workshop gratuito, organizzato con Agro Camera, dedicato alle opportunità offerte dall' #Agritech: con esperti di settore, esploreremo il ruolo dell'AI, dell'IoT, della rob x.com
Musica, testimonianze e letture: a Pisa gli studenti scoprono il valore delle cure palliativePISA – Una giornata dedicata alla riflessione, alla musica e alla lettura per avvicinare i giovani al tema della cura e dell’accompagnamento delle persone fragili. Si è concluso alla Stazione Leopolda ... msn.com
Sull'Arno a Pisa l'edizione 2026 della Regata delle Antiche Repubbliche MarinarePISA - Pisa si prepara ad accogliere la 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione di rievocazione storica promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente della ... msn.com