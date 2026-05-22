Gli appuntamenti della ' Pisa wine week'

Da domenica 31 maggio a domenica 7 giugno, Pisa ospita la 'Pisa wine week', una serie di eventi che si svolgono in diverse location della città. La manifestazione è dedicata al vino e alle tradizioni enogastronomiche delle Terre di Pisa, coinvolgendo vari locali e spazi pubblici. Durante la settimana si susseguono degustazioni, incontri e iniziative che approfondiscono il patrimonio vinicolo della zona. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città, attirando appassionati e visitatori interessati a scoprire le produzioni locali.

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