Inglas Vetri arte senza tempo e all’avanguardia Un’eccellenza per la nautica

Un'azienda specializzata nella lavorazione del vetro nel settore nautico ha annunciato il suo cinquantesimo secondo anniversario. Da oltre cinque decenni, questa realtà produce vetri di alta qualità, combinando tecniche tradizionali e innovazioni moderne. La produzione si concentra sulla realizzazione di pannelli e finestre per imbarcazioni, mantenendo un equilibrio tra estetica e funzionalità. La società ha sede in una regione italiana nota per la lavorazione del vetro.

Trasformare il vetro in arte senza tempo. È quello che da ben 52 anni riesce a fare con successo Inglas Vetri, storica azienda con sede a Santa Maria a Monte, a una trentina di chilometri da Pisa, specializzata nell’uso del vetro per i settori della nautica e dell’arredamento, sia privato che commerciali. «Siamo specializzati nella curvatura del vetro - ci racconta la titolare Graziana Abruzzese - con vetrate utilizzate in yacht, megayacht e comparto del lusso. Ma ci occupiamo anche delle classiche abitazioni, con vetri per parapetti, montascale, balconi e pareti divisorie». Il focus di Inglas è però sostanzialmente quello della nautica e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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