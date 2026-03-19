Una ricerca condotta da Castiglioni presso il Cdi si focalizza sull'utilizzo di tecniche diagnostiche avanzate per analizzare l'arte senza interventi fisici. La Fondazione Bracco ha sostenuto progetti di valorizzazione del patrimonio culturale tramite l'impiego di diagnostica per immagini, contribuendo a studi e analisi di opere d'arte. La collaborazione mira a migliorare le modalità di studio e conservazione del patrimonio artistico.

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Fondazione Bracco supporta da sempre progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la diagnostica per immagine. L'unione di tutte le sue tecniche, come radiografia, infrarossi, ultravioletti, permette di studiare un'opera d'arte senza manipolarla e senza fare prelievi, bensì andando oltre, interagendo con tutti i suoi strati per misurare le risposte in termini di pigmenti, di disegno preparatorio e di supporto". Così Isabella Castiglioni, direttrice Ricerca, sviluppo e innovazione del Cdi - Centro diagnostico italiano e professore di Fisica applicata all'università degli studi di Milano-Bicocca,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, Castiglioni (Cdi): "Diagnostica d'avanguardia per studiare l'arte senza toccarla"

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