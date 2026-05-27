Infrastrutture e nuovi progetti del Consorzio ASI Caserta incontro operativo con l’Assessore Bonavitacola

Da anteprima24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una riunione tra la presidente del Consorzio ASI Caserta e l’assessore regionale alle Attività Produttive si è svolta presso la sede del consorzio. Durante l’incontro sono stati discussi progetti e interventi relativi alle infrastrutture e alle nuove iniziative in programma. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti delle discussioni o sui tempi di realizzazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta presso la sede del Consorzio ASI di Caserta una riunione operativa tra la Presidente Annamaria Dell’Aprovitola e l’Assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Al tavolo hanno partecipato il Comitato Direttivo e i dirigenti dell’Ente, i vertici di Confindustria Caserta e i rappresentanti provinciali di CGIL, CISL e UIL, a conferma di una proficua collaborazione tra istituzioni, sistema produttivo e parti sociali. L’incontro, svoltosi nel segno della concretezza amministrativa, ha rappresentato l’occasione per illustrare il parco progetti del Consorzio ASI, con particolare attenzione agli interventi di potenziamento infrastrutturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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