Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di respingere il ricorso presentato dal Consorzio ASI di Caserta contro una deliberazione della Giunta Regionale. L’ordinanza, depositata ieri sera dalla Prima Sezione, conferma la validità della nomina del commissario relativa a questo procedimento. La decisione del TAR si basa sull’assenza di motivi sufficienti per sospendere l’efficacia della delibera regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con ordinanza della Prima Sezione depositata nella serata di ieri, ha respinto la domanda di sospensione cautelare proposta dal Consorzio ASI di Caserta avverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 77 del 6 marzo 2026 e il conseguente decreto di nomina del commissario ad acta. Il TAR ha ritenuto, in base ad una prima valutazione, del tutto legittimo l’operato della Regione, riconoscendo che l’elenco dei soggetti ammissibili alla partecipazione ai Consorzi ASI, contenuto nella legge regionale n.19 del 2013, ha carattere tassativo, e che né la Fondazione ASI CE ETS né la Società Consortile Coplus s.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consorzio ASI Caserta, il TAR respinge il ricorso: confermata la nomina del commissario

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