Infortuni Margiotta Confsal | Formazione e sicurezza per rimettere al riparo i lavoratori dai nuovi rischi psicosociali

Un rappresentante sindacale ha dichiarato che, di fronte all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, è necessario rafforzare la formazione e la sicurezza dei lavoratori. La discussione si concentra sulla protezione delle persone dai nuovi rischi psicosociali legati ai cambiamenti tecnologici nei luoghi di lavoro. La posizione sindacale sottolinea l’importanza di mettere al primo posto il benessere dei lavoratori di fronte alle trasformazioni in atto.

(Adnkronos) – “La prospettiva del sindacato, di fronte all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, deve essere quella del lavoratore e dell’impatto che queste trasformazioni possono avere sulle persone nei luoghi di lavoro”. Lo ha dichiarato Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confsal, intervenuto in collegamento al panel “AI, sicurezza sul lavoro e modelli 231”, svoltosi a Bologna nell’ambito di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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