Le democrazie occidentali stanno affrontando una sfida che va oltre i confini fisici, concentrandosi anche sulla sicurezza cibernetica e mediatica. La lotta contro la guerra ibrida e cognitiva si svolge principalmente nel cyberspazio e sui media, dove vengono condotte campagne di disinformazione e attacchi informatici. Le istituzioni europee stanno intensificando gli sforzi per proteggere le infrastrutture digitali e garantire la stabilità delle comunicazioni pubbliche.

AGI - La difesa delle democrazie occidentali non si gioca piu' soltanto sui confini geografici, ma anche - e soprattutto - nello spazio cibernetico e mediatico. Questo il tema centrale del convegno "Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: responsabilita' dell'informazione", svoltosi a Roma presso la sede del Parlamento europeo. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, giornalisti, accademici ed esperti di sicurezza e innovazione, tra cui Rita Lofano, direttore dell'AGI, Andrea Malaguti, direttore de La Stampa e Giorgio Rutelli, vicedirettore di Adnkronos, per riflettere sulle strategie necessarie a rafforzare la resilienza democratica e il pluralismo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Informazione: la sfida Ue contro la guerra ibrida e cognitiva

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