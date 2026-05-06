La guerra ibrida di Putin il ritorno della forza bruta e le sfide per l’Ue

La guerra ibrida condotta dal governo russo si manifesta attraverso diverse strategie, tra cui azioni di influenza e disinformazione. Negli ultimi mesi, sono aumentate le attività di radicalizzazione online e la diffusione di narrazioni politiche manipolate su piattaforme digitali. Questi episodi si intrecciano con il rafforzamento delle capacità militari e con le tensioni tra il paese interessato e le istituzioni europee. La situazione rende più complesso il quadro di sicurezza regionale.

La strategia informativa russa è passata dalla disinformazione al reclutamento operativo di individui fragili attraverso piattaforme digitali e canali criptati. Una minaccia che non colpisce solo il dibattito pubblico, ma la sicurezza stessa delle società europee. Per i 27 diventa urgente rafforzare resilienza democratica, alfabetizzazione digitale e prevenzione La radicalizzazione online ne di narrazioni politiche su internet, fenomeni ben noti prima dell’attuale conflitto, hanno subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni rispecchiando la guerra ibrida lanciata dalla leadership russa non solo contro i cosiddetti Paesi occidentali ma sempre più su scala globale.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La guerra ibrida di Putin, il ritorno della forza bruta e le sfide per l’Ue Notizie correlate Iran: ‘la forza di una nazione civilizzata prevarrà sulla forza bruta’ROMA, 07 APR – “La forza della cultura, della logica e della fede nella giusta causa di una nazione ‘civilizzata’ prevarrà senza dubbio sulla logica... “Russia invia migranti in Europa con i tunnel segreti”, la guerra ibrida di Putin(Adnkronos) – La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l'Europa come parte della sua guerra ibrida... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sotto attacco | La guerra ibrida di Putin, il ritorno della forza bruta e le sfide per l’Ue; Minaccia sui fianchi. Putin prepara una finestra di opportunità per un attacco al Baltico e all’Artico; Anteprima dell’edizione di martedì 5 maggio 2026 - Falò - Play RSI; Un appello a Mattarella. Revochiamo per indegnità le onorificenze italiane ai gerarchi russi. Breccia: Dietro alle tensioni del 25 Aprile la guerra ibrida scatenata dal Cremlino: ecco come Putin minaccia l’EuropaLo storico dell’Università di Pavia: I manifestanti pro-Ucraina allontanati dal corteo a Milano? Per vincere, Putin ha bisogno che cessi il sostegno ... ilsecoloxix.it La "vittoria" di #Putin #Mosca #Russia x.com Guerra in Ucraina. Mentre non si placano gli attacchi missilistici, Putin annuncia un cessate il fuoco unilaterale per l'8 e 9 maggio per le commemorazioni della vittoria nella seconda guerra mondiale. - facebook.com facebook