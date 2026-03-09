Come la Russia utilizza l’antisemitismo nella guerra cognitiva contro l’Occidente

Un rapporto analizza come la Russia impieghi l’antisemitismo come strumento di guerra cognitiva contro l’Occidente. Viene evidenziato che questa strategia si manifesta attraverso campagne di disinformazione e messaggi mirati, con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica e creare divisioni. La relazione approfondisce i metodi e i canali utilizzati per diffondere queste narrazioni, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni.

L’antisemitismo non è soltanto un retaggio ideologico o un fenomeno storico. Secondo un nuovo report dell’Istituto Gino Germani, esso rappresenta anche uno strumento di influenza politica e psicologica utilizzato nel tempo dal potere russo per alimentare campagne di disinformazione e destabilizzare le democrazie occidentali. Lo studio ricostruisce l’evoluzione di queste dinamiche dalla Russia zarista all’Unione Sovietica fino all’attuale sistema politico guidato da Vladimir Putin, mostrando come vecchie narrazioni complottiste siano state adattate e rilanciate nel contesto contemporaneo della guerra cognitiva. Il report è stato pubblicato dall’Istituto Gino Germani, think tank impegnato nello studio delle minacce alla sicurezza occidentale e nella difesa della democrazia liberale. 🔗 Leggi su Formiche.net

