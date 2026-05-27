Informazione | la sfida dell' Ue contro la guerra ibrida e cognitiva

Le democrazie occidentali stanno affrontando una sfida che va oltre i confini geografici, concentrandosi sempre più nello spazio cibernetico e mediatico. La difesa si sposta quindi su fronti digitali, dove attacchi e campagne di disinformazione mirano a influenzare l'opinione pubblica e destabilizzare i sistemi democratici. Questi rischi sono considerati parte di una guerra ibrida e cognitiva, che coinvolge strumenti digitali e strategie di manipolazione dell'informazione.

AGI - La difesa delle democrazie occidentali non si gioca più soltanto sui confini geografici, ma anche - e soprattutto - nello spazio cibernetico e mediatico. Questo il tema centrale del convegno "Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: responsabilità dell'informazione", svoltosi a Roma presso la sede del Parlamento europeo. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, giornalisti, accademici ed esperti di sicurezza e innovazione, tra cui Rita Lofano, direttore dell'AGI, Andrea Malaguti, direttore de La Stampa e Giorgio Rutelli, vicedirettore di Adnkronos, per riflettere sulle strategie necessarie a rafforzare la resilienza democratica e il pluralismo. 🔗 Leggi su Agi.it

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L’Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: le responsabilità dell’informazione promosso da #OsservatorioTuttiMedia 27 maggio 2026 15.00–19.00 Ufficio @Europarl_IT, Sala Europa - Piazza Venezia 11, Roma Iscriviti qui: x.com

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