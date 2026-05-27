Due uomini napoletani sono stati arrestati a Pistoia con l'accusa di tentata truffa aggravata. Avevano chiamato un residente di Bottegone, fingendo che il figlio fosse coinvolto in un grave incidente e chiedendo denaro. Tuttavia, l’uomo ha scoperto che il figlio non aveva figli e ha evitato di cadere nella trappola. La polizia ha intercettato i due sospettati prima che potessero portare a termine il tentativo di truffa.

Eseguiti due arresti per tentata truffa aggravata in concorso nella località di Bottegone (Pistoia). I responsabili, un uomo e una donna originari del napoletano, sono stati fermati mentre cercavano di raggirare un residente con la falsa promessa di risolvere un grave incidente stradale attribuito al figlio della vittima. L’operazione dei Carabinieri: i fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato intorno alle 15:30 di ieri, quando un cittadino di 63 anni ha ricevuto una telefonata sospetta sulla propria utenza domestica. L’interlocutore, spacciandosi per un appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha riferito che il figlio dell’uomo era coinvolto in un grave incidente stradale con feriti e che, per evitare conseguenze legali immediate, sarebbe stato necessario consegnare almeno 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Informato di un falso grave incidente del figlio a Pistoia, ma la truffa fallisce: lui non ha figli, 2 arresti

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Temi più discussi: Si spacciano per poliziotto e agente Nexi e chiedono 12mila euro, ma la truffa salta; Cade nella truffa, il Tribunale condanna la banca: i 20mila euro tornano al cliente; La sua targa è stata usata per commettere una rapina: il raggiro all’anziano riesce, ma il truffatore viene arrestato; Anziana raggirata va in banca per trasferire 13.200 euro al finto maresciallo, l'operatrice allo sportello sventa la truffa.

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(US) Una truffa che sembrava più un ricatto reddit

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