Suo figlio è in caserma ha bisogno di soldi per un debito | due arresti per la truffa del finto carabiniere

Due persone sono state arrestate questa mattina in relazione alla truffa del finto carabiniere avvenuta nella zona della Costiera Amalfitana. I carabinieri dell'Aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura locale. La truffa coinvolgeva un’anziana vittima, alla quale era stato detto che suo figlio si trovava in caserma e aveva bisogno di soldi per un debito.

Truffa del “finto carabiniere” ai danni di un'anziana in Costiera Amalfitana, scattano due arresti. Questa mattina i carabinieri dell'Aliquota operativa della compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana che dispone.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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