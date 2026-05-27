Informatico accusato di stalking e diffamazione verso Selvaggia Lucarelli | Sfinente stalker non solo mio

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato indagato per stalking e diffamazione nei confronti di una nota giornalista. Secondo le accuse, le condotte sarebbero avvenute negli ultimi anni e coinvolgerebbero messaggi e commenti offensivi sui social media. L'indagato avrebbe ammesso di aver inviato messaggi, ma nega le accuse di stalking. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

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Un informatico sarebbe stato accusato di stalking e diffamazione verso Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. L’uomo avrebbe preso di mira anche l’università Lumsa e il cardinale Giovanni Lajolo attraverso blog e messaggi sui social. La giornalista ha commentato la vicenda spiegando che è stato “sfinente, mi perseguita da anni, nessuno lo ha mai fermato”. Informatico accusato di stalking, le indagini I messaggi contro i professori Il blog e i messaggi contro Selvaggia Lucarelli La reazione di Selvaggia Lucarelli Informatico accusato di stalking, le indagini Il Messaggero riporta la notizia dell’indagine per stalking e diffamazione nei confronti dell’informatico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Informatico accusato di stalking e diffamazione verso Selvaggia Lucarelli: "Sfinente, stalker non solo mio"
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