Un padre di un ex cestista è stato ascoltato davanti al giudice di pace in merito a un procedimento di diffamazione. La vicenda riguarda rapporti tra un giovane atleta della Varese Academy, la sua famiglia e l’ex allenatore. Il padre ha dichiarato di aver agito per proteggere suo figlio. La causa coinvolge alcune figure note del basket locale, ma i dettagli specifici non sono stati divulgati. La decisione del giudice è attesa nei prossimi giorni.

È approdata davanti al giudice di pace una vicenda che coinvolge alcuni nomi noti del basket cittadino e che ruota attorno ai rapporti tra un giovane atleta della Varese Academy, la sua famiglia e l’ex allenatore Zare Markovski (nella foto). Negli uffici giudiziari di viale Milano è infatti in corso il processo a carico del padre di un ex giocatore delle giovanili, imputato per diffamazione nei confronti del tecnico macedone, allenatore di fama internazionale ed ex guida della prima squadra in C Gold e dell’Under 19 della società legata al patron Gianfranco Ponti. Secondo l’accusa, avrebbe inviato mail ai vertici della società sportiva e ad ambienti vicini alla Pallacanestro Varese, accusando Markovski di " violenze fisiche, verbali e psicologiche " nei confronti del figlio, all’epoca minorenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papà di un ex cestista accusato di diffamazione: "Proteggevo mio figlio"

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