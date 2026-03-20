Ilary Blasi risponde con ironia a una frecciata di Selvaggia Lucarelli durante una puntata del GF Vip. La conduttrice e l'opinionista hanno avuto uno scambio di battute che ha attirato l’attenzione del pubblico. La reazione di Blasi ha sorpreso gli spettatori, che hanno seguito con interesse il confronto tra le due. La dinamica si è svolta in diretta televisiva, creando un momento di discussione tra i presenti.

Il curioso rapporto tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: la conduttrice del GF Vip commenta con ironia una frecciata dell’opinionista del reality e stupisce il pubblico. Leggi anche: Corona minaccia di distruggere Ilary Blasi e il suo GF VIP, ma prende una cantonata assurda: il web lo deride Nel mondo dello spettacolo le critiche e le frecciate tra personaggi noti non sono certo una novità. Spesso, però, a fare la differenza è il modo in cui queste vengono accolte e gestite pubblicamente. Alcuni preferiscono evitare lo scontro diretto, altri rispondono con fermezza, mentre c’è chi sceglie la strada dell’ironia, trasformando una polemica in un momento leggero. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli aveva accusato Ilary Blasi di essere paracula, ecco la sua reazione sorprendente

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